«Фаршированные помидоры»

Помидоры мелкие – 10-13 шт.

Крабовы палочек – 100 гр

Сыра – 50 гр

Яиц – 1 шт.

Майонеза – 1-2 ст.л.

Укроп – несколько стебельков

Чеснока – 1-2 зубчика

Соли – по вкусу

Готовится все просто:

Продукты потребуются самые простые и знакомые:На мелкой терке натираем вареное яйцо, сыр и чеснок. Крабовые палочки и зелень мелко нарезаем. Смешиваем все ингредиенты до однородности, добавив майонез и специи по вкусу. Разрезаем помидоры на две половинки, аккуратно вырезаем плодоножку, вынимаем серцевину с семенами и фаршируем приготовленной начинкой. Сочные помидоры в сочетании с классическим сочетанием сыра, палочек и яйца.