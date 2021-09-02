Предлагаем попробовать интересную закуску на скорую руку. Сейчас, в самый сезон помидоров, это самое время. Черновик Продукты потребуются самые простые и знакомые:

«Фаршированные помидоры»

  • Помидоры мелкие – 10-13 шт.
  • Крабовы палочек – 100 гр
  • Сыра – 50 гр
  • Яиц – 1 шт.
  • Майонеза – 1-2 ст.л.
  • Укроп – несколько стебельков
  • Чеснока – 1-2 зубчика
  • Соли – по вкусу

Готовится все просто:

На мелкой терке натираем вареное яйцо, сыр и чеснок. Крабовые палочки и зелень мелко нарезаем. Смешиваем все ингредиенты до однородности, добавив майонез и специи по вкусу. Разрезаем помидоры на две половинки, аккуратно вырезаем плодоножку, вынимаем серцевину с семенами и фаршируем приготовленной начинкой. Сочные помидоры в сочетании с классическим сочетанием сыра, палочек и яйца. Получается классная закуска на праздничный стол или просто на стол к ужину. Приятного аппетита!