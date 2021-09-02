Любимая шерстяная кофта села после стирки. Выбросить или попробовать спасти? И я решила спасать
Муж решил сделать мне приятное: в воскресенье не стал будить, а сам загрузил и запустил стиральную машину. Вот так вместе с постельным бельем в стирку попала моя любимая шерстяная кофточка.
Когда я ее достала из барабана, чуть не заплакала! Вещь, которую можно стирать только вручную, резко уменьшилась в размерах.
Что делать? Выбросить или попробовать спасти? Я решила спасать.
Увлажнила кофточку в воде чуть теплее комнатной и бережно отжала.
Разложила на дне ванны и обильно нанесла поверх кондиционер для волос. Он обладает свойством делать волокна шерсти более эластичными. Оставила так на несколько минут.
Выполоскала изделие в еле теплой воде и отжала. Расстелила на столе махровое полотенце и на него положила кофточку.
Когда шерсть слегка подсохла и стала лишь слегка влажной, осторожно растянула кофточку в нужных направлениях.
Ношу любимую вещь, как и раньше!
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!