Что делать? Выбросить или попробовать спасти? Я решила спасать.

Увлажнила кофточку в воде чуть теплее комнатной и бережно отжала.

Разложила на дне ванны и обильно нанесла поверх кондиционер для волос. Он обладает свойством делать волокна шерсти более эластичными. Оставила так на несколько минут.

Выполоскала изделие в еле теплой воде и отжала. Расстелила на столе махровое полотенце и на него положила кофточку.

Когда шерсть слегка подсохла и стала лишь слегка влажной, осторожно растянула кофточку в нужных направлениях.

Когда я ее достала из барабана, чуть не заплакала! Вещь, которую можно стирать только вручную, резко уменьшилась в размерах.