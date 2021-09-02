В результате ЧП пострадали два человека, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Актюбинской области

Обрушение кровли и второго этажа в здании фонда развития предпринимателей «Даму» произошло первого сентября, сообщение спасателям об этом поступило в 19:45.

- На место выехали 15 сотрудников на четырёх машинах, они спасли пятерых человек, которые находились в здании, двоих госпитализировали в больницу, - сообщили в ДЧС Актюбинской области.

В больнице скорой медицинской помощи сообщили, что обоих пострадавших доставили к ним.

- Одному оказали помощь, отпустили домой. Вторая пострадавшая в реанимации с множественными травмами, состояние оценивается как тяжёлое, - рассказали в медучреждении.

Фото: ДЧС Актюбинской областиФото: ДЧС Актюбинской области

Фарида ЗАРИП

