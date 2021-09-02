Мониторинговые группы проверяют участников проекта только на предмет нарушения карантина, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ходе брифинга в РСК Алматы директора городской Палаты предпринимателей Айтуара Кошмамбетова спросили, проверяют ли лидеров проекта Ashyq на возможную накрутку чек-инов. Ведь регистрировать вход можно много раз и с разных смартфонов.

- Насколько нам известно, постановлением главного санитарного врача Казахстана, у нас определены критерии, по которым осуществляют проверку мониторинговые группы. В данном случае, я думаю, это инициативно можно предложить, но в настоящее время мониторинговая группа осуществляет проверку только по тем пяти критериям, которые у них есть. И в данном направлении отдельная проверка не проводится, - ответил Кошмамбетов.

Правда «усилить защиту» приложения в стране всё-таки намерены. Разработчики планируют ввести запрет на скрины, также статус посетителя будет моргать, а счётчик светиться ярче.

Лидерами становятся предприятия, где больше двух тысяч человек просканировали QR-код в конкретном объекте. Статус закрепляется решением МВК две недели.

Напомним, лидеры Ashyq имеют преимущества. В будние дни ограничена деятельность участников Ashyq до 22 часов, лидеры же могут работать до 00 часов.

