Первоклашкам, которые вчера из-за «бомбы» не попали на торжественную линейку, должны были сегодня вручить «Әліппе» и «Буквари», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».  В Актобе «заминировали» 6 школ. Отменены торжественные линейки Фото из архива "МГ" Вчера, первого сентября в Актобе сорвали школьные линейки в шести школах в разных районах Актобе. Неизвестный электронным письмом в СШ № 2 сообщил, что в школах № 1, 2, 22, 21, 51, 56 заложена бомба. Всех пришлось срочно эвакуировать и вызвать саперов. Бомбы не обнаружили. Как сообщил руководитель управления образования Актюбинской области Жолдас Батырхан, письмо с предупреждением о заложенной бомбе в указанных школах второго сентября пришло снова. В шести школах вновь отменили занятия.
- Мы сообщили в органы, идёт проверка. Занятия продолжатся, как только дадут разрешение, - сообщил он утром.
По словам Жолдаса Батырхана, в этих школах первоклассникам, которые вчера так и не попали на линейку, сегодня в торжественной обстановке должны были вручить «Әліппе» и «Буквари», такое поручение было дано вчера директорам школ. Фарида ЗАРИП