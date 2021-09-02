Стань частью нашей дружной компании! Требуются: Бухгалтер материального стола Обязанности: • работа в 1С • работа с банком • расчет и начисление заработной платы Требования: • средне-специальное или высшее образование Условия: • график работы с 9 до 18 • выходные: суббота, воскресенье Оператор-Кассир АЗС Обязанности: • Продажа ГСМ на АЗС за наличный и безналичный расчет • Ведение кассовых операций Требования: • Пользователь ПК • Опыт работы с денежными средствами Условия: • Сменный график работы сутки через трое Заправщик АЗС Обязанности: • заправка автотранспортных средств ГСМ, • содержание в чистоте рабочего места. Требования: • честность, • аккуратность, • исполнительность. Условия: • график работы посменный, сутки через трое, • полный соцпакет. Обращаться по телефону +7 771 731 22 54 , резюме отправлять на :[email protected] Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.