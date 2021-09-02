В ведомстве уверены, что это увеличит доходы государственного бюджета, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства сообщил, что введённый с 2020 года трёхлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину.

- Недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. В этой связи, предлагаем рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки субъектов микро и малого бизнеса, - сказал глава ведомства.

Учитывая международный опыт, министерство начало проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, который основан на дистанционном взаимодействии.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.