- Согласно приказу МОН от 31 августа 2021 года, на основании заявления от родителей или других законных представителей обучающихся, допускается дистанционное (самостоятельное) обучение в домашних условиях. Данный процесс оформляется приказом директора школы на основании заявления. Однако в случае неудовлетворительных результатов СОР и СОЧ, учащиеся продолжают обучение в штатном режиме. Для организации учебного процесса в дистанционном формате общеобразовательные школы заключили договор с интернет-платформами Bilim Land и работают с ресурсом onlaine mektep, - рассказала Шангереева.Напомним, родители атырауских школьников выступают против обучения детей в традиционном формате в школах, мотивируя это тем, что регион находится в "красной" зоне, что представляет опасность здоровью школьников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ
