- В результате проверки во дворе дома №4 СМП-136 установлены двое подростков 12 лет. Сотрудники полиции у родителей подростков взяли письменные объяснение произошедшего. Со слов юных подозреваемых, оружие оказалось игрушечным. Назначена экспертиза. В отношении родителей составлены протоколы по части 1 статьи 127 КоАП "неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", материалы направлены в специализированный суд по делам несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, первого сентября около 20 часов в дежурную часть №2 обратилась женщина с заявлением о том, что в её сына из травматического оружия стреляли подростки, проживающие в соседнем дворе. После этого к правоохранителям обратились ещё четверо родителей с аналогичными заявлениями.