Столкновение автомобилей произошло на пересечении улиц Досмухамедова и Ескалиева сегодня, второго сентября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как произошло ДТП, неизвестно. На пересечении улиц Досмухамедова и Ескалиева столкнулись DUSTER и Volkswagen. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что пока вызов на 102 не поступал. Водители на месте аварии от комментариев отказались.

Фото Медета МЕДРЕСОВА