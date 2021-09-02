Единовременные денежные премии предусмотрят и для наставников, подготовивших победителей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагабметов.

- По поддержке победителей международных олимпиад по интеллектуальным, творческим, спортивным направлениям и WorldSkills законодательно будет урегулирован вопрос присуждения грантов для поступления в вузы без участия в конкурсе, - сказал глава ведомства в ходе заседания правительства.

Планируется учредить единовременные денежные премии:

за «золото» - 1 500 МРП (4 375 500 тенге в 2021 году);

за «серебро» - 1 000 МРП (2 917 000 тенге в 2021 году);

за «бронзу» - 500 МРП (1 458 500 тенге в 2021 году).

Также будут предусмотрены единовременные денежные премии педагогам и наставникам, подготовившим победителей.

