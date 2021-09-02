Внедрение системы электронного билетирования во всех автобусах города ожидалась с первого сентября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Акимат Уральска расторг договор с одним из перевозчиков Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор Smart Qala Бекжан Тукжанов рассказал, что на сегодня не все автобусы города оснащены валидаторами. Это связано с тем, что поставщики задерживают поставку оборудования.
- Тысячу валидаторов (450 ручных и 550 стационарных) - устройств, считывающие оплату за проезд, заказали из Китая. В середине сентября оборудование поступит. В принципе на маршрутах, где ранее были установлены валидаторы, они работают, нареканий никаких нет, - заверил Бекжан Тукжанов.
Общая сумма затрат компании Smart Qala на внедрение новой системы оплаты в Уральске составила 350 миллионов тенге. Напомним, с 17 июня на двух городских маршрутах - №4 и №22 - введено электронное билетирование. Пассажиры могут оплачивать проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт. 4 августа заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ, ПТ и АД Уральска Алмаз Ахошев рассказал, что на 90% маршрутных автобусов в Уральске наклеены QR-коды для оплаты проезда, а до сентября планируется оснастить валидаторами все автобусы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.