- В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье части 3 статьи 188-1 УК РК "Скотокрадство", следствие выясняет их причастность к другим аналогичным видам преступлений, устанавливается круг потерпевших. На сегодняшний день было установлено, что в мае этого года молодые люди вступили в преступный сговор с целью хищения сельскохозяйственных животных. Они причастны к 11 фактам кражи скота. В основном скот они похищали с вольного выпаса. Более подробная информация будет оглашена по окончанию расследования, - пояснили в пресс-службе ведомства.Департамент полиции просит владельцев скота не оставлять их без присмотра, так как безнадзорные животные становятся лёгкой добычей скотокрадов. Также пасущийся вдоль дорог скот является причиной ДТП, в которых гибнут и получают увечья люди. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДП ЗКО
