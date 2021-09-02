Полицейские установили причастность скотокрадов к 11 преступным фактам, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителей ЗКО задержали по подозрению в скотокрадстве Сотрудники департамента полиции ЗКО задержали троих жителей Теректинского района 16, 17 и 22 лет. Они подозреваются в краже скота, общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила свыше трёх миллионов тенге.
- В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье части 3 статьи 188-1 УК РК "Скотокрадство", следствие выясняет их причастность к другим аналогичным видам преступлений, устанавливается круг потерпевших. На сегодняшний день было установлено, что в мае этого года молодые люди вступили в преступный сговор с целью хищения сельскохозяйственных животных. Они причастны к 11 фактам кражи скота. В основном скот они похищали с вольного выпаса. Более подробная информация будет оглашена по окончанию расследования, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Департамент полиции просит владельцев скота не оставлять их без присмотра, так как безнадзорные животные становятся лёгкой добычей скотокрадов. Также пасущийся вдоль дорог скот является причиной ДТП, в которых гибнут и получают увечья люди. Жителей ЗКО задержали по подозрению в скотокрадстве Жителей ЗКО задержали по подозрению в скотокрадстве Жителей ЗКО задержали по подозрению в скотокрадстве Жителей ЗКО задержали по подозрению в скотокрадстве Жителей ЗКО задержали по подозрению в скотокрадстве Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДП ЗКО