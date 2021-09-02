- В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье части 3 статьи 188-1 УК РК "Скотокрадство", следствие выясняет их причастность к другим аналогичным видам преступлений, устанавливается круг потерпевших. На сегодняшний день было установлено, что в мае этого года молодые люди вступили в преступный сговор с целью хищения сельскохозяйственных животных. Они причастны к 11 фактам кражи скота. В основном скот они похищали с вольного выпаса. Более подробная информация будет оглашена по окончанию расследования, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники департамента полиции ЗКО задержали троих жителей Теректинского района 16, 17 и 22 лет. Они подозреваются в краже скота, общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила свыше трёх миллионов тенге.Департамент полиции просит владельцев скота не оставлять их без присмотра, так как безнадзорные животные становятся лёгкой добычей скотокрадов. Также пасущийся вдоль дорог скот является причиной ДТП, в которых гибнут и получают увечья люди.