Женщина поступила вечером первого сентября в больницу скорой медицинской помощи в очень тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Фото: ДЧС Актюбинской области
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, у неё были множественные переломы рёбер, позвоночника и травма головы. Женщина находилась в реанимации. Сегодня, второго сентября её не стало.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 156 - нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека.Напомним, обрушение кровли и второго этажа в здании фонда развития предпринимателей «Даму» произошло вечером первого сентября. Сотрудники ДЧС спасли пятерых человек, двоих госпитализировали в больницу. Второй пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
