Женщина поступила вечером первого сентября в больницу скорой медицинской помощи в очень тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, у неё были множественные переломы рёбер, позвоночника и травма головы. Женщина находилась в реанимации. Сегодня, второго сентября её не стало.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 156 - нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

брушение кровли и второго этажа в здании фонда развития предпринимателей «Даму» произошло вечером первого сентября. Сотрудники ДЧС спасли пятерых человек, двоих госпитализировали в больницу. Второй пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Фарида ЗАРИП

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.