Трагедия произошла вечером 27 августа в селе Акшукур, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива «МГ»
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, пятилетнего мальчика убила лошадь. Животное ударило ребёнка копытом по голове.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования отдела полиции Тупкараганского района по статье 001 УК РК (смерть лица). Назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщении ведомства.
Стражи порядка ведут досудебное расследование.