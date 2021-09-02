Заражающие COVID-19 антисептики: родителей казахстанских школьников пугают новым фейком

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали новую фейк-рассылку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на stopfake.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Пользовали Telegram обсуждают сообщения о том, что в казахстанских школах якобы будут использовать опасные для здоровья антисептики. Растворы для обработки рук учеников, по словам авторов рассылки, будут заражать коронавирусом.

Информацию прокомментировали в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

- Ещё в прошлом году в организациях образования отменили дезинфекционные тоннели. Если даже их ещё не демонтировали, они не работают. Это запрещено. Единственное условие: в школах должны быть дезинфекционные коврики. Непосредственно на ребёнка ничего не распрыскивается. В школах есть антисептики, которые прошли жёсткий контроль и сертифицированы. Никакой болезнью они заразить не могут. Если родители не хотят, чтобы ребёнок использовал общий антисептик, то разрешается обеспечить его личным санитайзером, - прокомментировал официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Ранее родителей пугали фейками о распылении яда в школах и дежурствах ОМОНа в учебных заведениях.

