Всего по делу о хищениях в горздраве проходило шесть человек

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Сегодня в районном суде № 2 Бостандыкского района вынесли приговор в отношении бывших сотрудников управления общественного здоровья Алматы по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере, а также в отношении учредителя и директора ТОО V по факту экономической контрабанды.

Суд установил, что директор и учредитель V под видом поставки медицинских масок, получив по недостоверным документам разрешения, ввёз в Казахстан не медицинские трёхслойные маски (именно на них объявляли тендер), а обычные, которые подлежали таможенному оформлению с уплатой всех необходимых пошлин.

- Директор компании ТОО «V» вступил в сговор с директором ТОО «С» и другими лицами, а также вступив в преступный сговор с должностными лицами УОЗ Алматы, фактически по договору о государственных закупках предоставили не медицинские маски, а выделенные денежные средства похитили путём присвоения и растраты в особо крупном размере. Причинённый ущерб УОЗ Алматы составил свыше 234 млн тенге. Причинённый ущерб департамента государственных доходов по Алматы составил 19 млн тенге, - говорится в постановлении.

Прокурор просил суд признать всех подсудимых виновными и назначить наказание от 7 до 8 лет лишения свободы. Представитель ДГД согласилась с позицией прокурора, а представитель УОЗ оставила наказание на усмотрение суда.

- По данному делу привлечено к уголовной ответственности шесть лиц, которым в зависимости от степени участия в совершении преступления назначено от трёх до 7 лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией добытого преступным путём имущества. Материальный ущерб взыскан судом в доход государства в сумме 254 млн тенге, - говорится в постановлении.

Приговор занял девять страниц, поэтому судья зачитал только результативную часть. Экс-заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаеву приговорили к семи годам заключения.

Виновной себя чиновница не считает. Она написала обращение президенту, где сообщила, что документы были подписаны её ЭЦП другими лицами.

- 23 июля 2020 года я случайно узнала что моими электронными ключам подписывали договора на портале госзакупок, в том числе и договор на закуп одноразовых масок, который в дальнейшем и стал причиной уголовного преследования. Доверенные люди Надырова (экс-руководитель УОЗ Алматы) признались, что подписывали моими ЭЦП, потому что других ЭЦП не было, - говорится в обращении.

