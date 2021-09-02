Подача газа будет временно приостановлена с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Половина Атырау останется без газа на 10 дней Иллюстративное фото из архива "МГ" В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на газораспределительной станции (ГРС-1) «Атырау» с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части («бухарская» сторона) областного центра. По информации атырауского филиала «ҚазТрансГаз Аймақ» подача газа будет приостановлена по следующим жилым массивам и микрорайонам:
  • район элеватора;
  • микрорайон Привокзальный
  • микрорайон Алмагуль
  • жилые массивы Елшибек и Первый участок
  • микрорайоны СМП-136 и СМП-163
  • жилмассив Химипоселок
  • микрорайон Восток и Центральный
  • улицы С.Датова и Махамбета
  • район ТЭЦ
  • район АНПЗ
  • улица Атамбаева
  • проспект Азаттык
  • проспект Ауэзова
  • микрорайон Жилгородок
  • жилмассив Сельстрой
  • микрорайон Балыкшы
  • пригородное село Акжайык
  • село Курсай
  • микрорайон Кокарна
  • село Таскала
  • дачные массивы
  • села Жанаталап, Курмангазы, Атырау и Дамба.
