район элеватора;

микрорайон Привокзальный

микрорайон Алмагуль

жилые массивы Елшибек и Первый участок

микрорайоны СМП-136 и СМП-163

жилмассив Химипоселок

микрорайон Восток и Центральный

улицы С.Датова и Махамбета

район ТЭЦ

район АНПЗ

улица Атамбаева

проспект Азаттык

проспект Ауэзова

микрорайон Жилгородок

жилмассив Сельстрой

микрорайон Балыкшы

пригородное село Акжайык

село Курсай

микрорайон Кокарна

село Таскала

дачные массивы

села Жанаталап, Курмангазы, Атырау и Дамба.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на газораспределительной станции (ГРС-1) «Атырау» с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части («бухарская» сторона) областного центра. По информации атырауского филиала «ҚазТрансГаз Аймақ» подача газа будет приостановлена по следующим жилым массивам и микрорайонам: