Девочке причинён лёгкий вред здоровью, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Наезд попал на камеры видеонаблюдения. Судя по отметке на записи, ДТП произошло вечером 29 августа.

На кадрах видно, как водитель сбивает девочку и ненадолго останавливается. Не выходя из автомобиля, мужчина разворачивает машину и уезжает.

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram написал, что 74-летнего водителя задержали.

- Гражданина привлекли по двум статьям - 610 часть 2 и 611 часть 2 КРК об АП - нарушение водителем правил дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью и оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, - написал Абдрахманов.

