- В частности, 37 организаций образования подключены к центру оперативного управления посредством системы "Сергек". Также в 148 школах области установлены турникеты, в остальных 49 школ они появятся до конца года, - информировал Камзы Умбеткалиев.

Как сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиев, также во всех школах региона установлены камеры видеонаблюдения.