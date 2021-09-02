Ярмарка будет работать с 9 до 13 часов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске Фото из архива "МГ" В акимате Уральска анонсировали сельскохозяйственную ярмарку.
- Четвёртого сентября ярмарка будет организована по улице Ихсанова и пятого сентября возле ТД "Жангир хан" по улице Жангир хана, 52Б. Приглашаем всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города принять активное участие, - говорится в сообщении.
Всех участников просят строго соблюдать санитарные требования.