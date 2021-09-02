- Собранный курмангазинцами корм для скота, безусловно, станет весомой поддержкой мангистауцам. В трудную минуту мы должны поддержать друг друга, не надеясь на помощь со стороны. Если будем едины, преодолеем любые трудности, - говорит местный житель Еркебулан Ерланулы.

Аким области Махамбет Досмухамбетов поддержал инициативу акима Курмангазинского района Марата Мурзиева. Затем к ней присоединились местные предприниматели и крестьянские хозяйства. По словам руководителя районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений Аскара Муфтаха, рулоны, каждый весом не менее 300 килограммов, доставляют в Мангистау вагонами. Крестьяне района приложили немало усилий, чтобы заготовить качественные корма и вовремя успели. Некоторые хозяйства поделились сеном, заготовленным на зиму. ​ ​К сведению, жители Курмангазинского района сейчас направляют корм в Макат, в Жылыой и в Манистаускую область. Всего было мобилизовано по одной единице техники и по пять человек с 19 округов. ​Также Курмангазинский район выделил 5​ 000 гектаров сенокосных угодий для Исатайского района.