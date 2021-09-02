Днём 3 сентября на западе ЗКО ожидается сильный дождь. На северо-западе области - гроза и град.

В Актюбинской области прогнозируют ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и пыльную бурю. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Мангистауской области ожидается пыльная буря и сильный ветер, в центре области - гроза.

На западе Атырауской области возможны сильные ветер и гроза.

В Уральске синоптики прогнозируют грозовые ливни. В дневное время температура воздуха составит +22..+24, ночью похолодает до +7..+9. Ветер юго-западный до 40 километров в час.

В Атырау - ливни. Днём ожидается +21..+23 градусов, ночью - +7..+9 градусов. Ветер юго-западный до 40 километров в час.

В Актобе ожидается облачная погода. Днём воздух прогреется до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер южный до 50 километров в час.

В Актау будут проливные дожди. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер северо-западный до 55 километров в час.

Отрог антициклона будет оказывать влияние на большую часть республики, с чем ожидается погода без осадков. Лишь западные регионы будут находиться под влиянием ложбины циклона и с атмосферными фронтальными разделами на западе и юго-востоке РК пройдут дожди с грозами, днем на западе страны сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на юго-востоке, западе - град, в центре - туман.