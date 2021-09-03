Женщине навязали услуги частного медицинского центра телефонные операторы, передаёт телеканал КТК.

Изображение Jürgen Rübig с сайта Pixabay

Магзума Казбекова получала точечный массаж в частном центре. Когда специалист ставил банки, он случайно разлил спирт и женщина загорелась.

- Произошло в доли секунды. И я чувствую, что он потерянный стоит. Оказывается, этот спирт или эфир, не знаю, чем они делают, вот это всё стало гореть на мне, - вспоминает пострадавшая.

Несмотря на то, что косметология называет себя медицинским центром, оказать квалифицированную помощь там не смогли. Вместо обработки раны, специалисты только включили кондиционер. Женщина получила ожоги второй степени.

Магзума Казбекова вспоминает, что поддалась на уговоры операторов, навязчиво предлагавших услуги иглотерапии, массажа и лифтинга тела. В подарок обещали сделать МРТ. Стоимость процедура обошлась в 300 тысяч тенге, на них оформили кредит.

- Я не знаю, как я на это попалась. Просто они очень вежливо, очень красиво преподносят. Потом думаешь, старается человек, как-то неудобно отказать, - говорит Казбекова.

По её словам, представители медицинского центра предложили переоформить кредит на массажиста и уладить конфликт.

- Просим извинения, признаем мы это. Мы также сообщили ей, что мы готовы полностью покрыть все расходы – моральный и материальный вред, - сообщил телеканалу официальный представитель компании Руслан Муканов.

Эксперты предупреждают всех казахстанцев - к звонкам с предложением якобы бесплатных акций нужно относиться с подозрением.

- Очень много подобного рода центров, которые делают рекламу, то есть они говорят: «Вы счастливчик, вы выиграли бесплатное (допустим) обследование, приходите, захватите обязательно удостоверение личности». Вот как только вам говорят про удостоверение личности, знайте, что обязательно это будет кредит, потому что они всегда так делают. Если с вас не требуют справку о зарплате, к примеру, или там ещё какие-то вещи, но при этом кредит заключают, то знайте, что-то там не так, - предупреждает Светлана Романовская, председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана.

Пострадавшая женщина обратилась с заявлением в полицию, она намерена довести дело до суда.

R1tuXDQfejU

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.