В магазинах сегодня много всякого конечно, но я последнее время полюбила кондитерские эксперименты на кухне и подыскиваю именно такие рецепты. А вы знали про такой простой рецепт? Взбиваем сахар с этой травой и получаем…печенье. Готовится 15 минут Предлагаю вам вариант печенья, которое вы точно не пробовали и не знали про такой рецепт. А весь секрет в траве, точнее в мяте:

"Мятное печенье"

  • Мята 30 гр (20 листиков)
  • сахар 100 гр
  • сливочное масло 100 гр
  • яйцо 1 шт
  • разрыхлитель 1 ч.л
  • мука 200 гр
Начнем: В глубокую миску помещаем 20 листиков мяты, насыпаем сахар и взбиваем блендером. По началу будет получаться сложно…Но оно все-таки смешается)) Добавляем яйцо и мягкое сливочное масло. Берем блендер и добиваемся однородной массы. Всыпаем муку и разрыхлитель. Перемешиваем ложкой до однородности. Масса будет густой. Руки слегка смазываем растительным маслом. Берем чайную ложку массы и формируем руками шарик, слегка его придавливаем и получаем толстенькую лепешечку. Выкладываем на расстоянии друг от друга в процессе они увеличатся в размерах. Выкладываем на противень застеленный смазанным маслом пергаментом и отправляем в духовку на 15 минут при 180 градусах. Однозначно рекомендую попробовать такое необычное печенье. Приятного удивления!