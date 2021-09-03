"Мятное печенье"

Мята 30 гр (20 листиков)

сахар 100 гр

сливочное масло 100 гр

яйцо 1 шт

разрыхлитель 1 ч.л

мука 200 гр

Предлагаю вам вариант печенья, которое вы точно не пробовали и не знали про такой рецепт. А весь секрет в траве, точнее в мяте:В глубокую миску помещаем 20 листиков мяты, насыпаем сахар и взбиваем блендером. По началу будет получаться сложно…Но оно все-таки смешается)) Добавляем яйцо и мягкое сливочное масло. Берем блендер и добиваемся однородной массы. Всыпаем муку и разрыхлитель. Перемешиваем ложкой до однородности. Масса будет густой.Руки слегка смазываем растительным маслом. Берем чайную ложку массы и формируем руками шарик, слегка его придавливаем и получаем толстенькую лепешечку. Выкладываем на расстоянии друг от друга в процессе они увеличатся в размерах.Выкладываем на противень застеленный смазанным маслом пергаментом и отправляем в духовку на 15 минут при 180 градусах.