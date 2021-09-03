Теперь этим рецептом я делюсь с вами, возможно и вам он поможет, также как и мне.

- Мед;

- Свиное сало (в топленом виде);

- Мазь Вишневского;

- Жидкое хозяйственно мыло;

- Мазь Ихтиоловая;

- Свежевыжатый сок репчатого лука;

- Сок алоэ.

Мои коллеги, твердили, что спасет только операция. Я начала использовать дорогущие мази, к сожалению не помогли. Но, одна знакомая посоветовала прибегнуть к народной медицине и приготовить мазь в домашних условиях.Что нужно для мази от варикоза? Всех ингредиентов нужно всего по одной столовой ложке.Выслушала я свою знакомую и решила, действительно в рецепте нет ничего опасного для здоровья. Все ингредиенты нужно смешать в металлической миске или любой кастрюле, затем отправить на огонь и подогреть до кипения. Но, ни в коем случае не кипятить. Остужаем приготовленную мазь. Она готова к использованию. Мазь нужно наносить каждый день, затем оборачивать любой хлопчатобумажной тканевой салфеткой, следом не туго фиксировать бинтом. С этой повязкой нужно провести всю ночь и еще оставить на весь день. Затем снова вечером нанести на ноги новую порцию мази. И так – пока не закончится мазь.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!