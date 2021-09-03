Я работаю в медицине уже более 30 лет. Часто приходилось сталкиваться с проблемами по здоровью, но в этот раз меня настиг страшный варикоз. Постоянные боли, раздутые вены, темные пятна на ногах и даже язвочки. Терпеть уже не было сил... Я хоть и медик, но излечила ноги только так. Рецепт мази от жуткого варикоза Мои коллеги, твердили, что спасет только операция. Я начала использовать дорогущие мази, к сожалению не помогли. Но, одна знакомая посоветовала прибегнуть к народной медицине и приготовить мазь в домашних условиях.

Теперь этим рецептом я делюсь с вами, возможно и вам он поможет, также как и мне.

Что нужно для мази от варикоза? Всех ингредиентов нужно всего по одной столовой ложке.
  • - Мед;
  • - Свиное сало (в топленом виде);
  • - Мазь Вишневского;
  • - Жидкое хозяйственно мыло;
  • - Мазь Ихтиоловая;
  • - Свежевыжатый сок репчатого лука;
  • - Сок алоэ.
Выслушала я свою знакомую и решила, действительно в рецепте нет ничего опасного для здоровья. Все ингредиенты нужно смешать в металлической миске или любой кастрюле, затем отправить на огонь и подогреть до кипения. Но, ни в коем случае не кипятить. Остужаем приготовленную мазь. Она готова к использованию. Мазь нужно наносить каждый день, затем оборачивать любой хлопчатобумажной тканевой салфеткой, следом не туго фиксировать бинтом. С этой повязкой нужно провести всю ночь и еще оставить на весь день. Затем снова вечером нанести на ноги новую порцию мази. И так – пока не закончится мазь. Не обязательно ложиться на хирургический стол, как оказалось, нужно найти правильное лечение. Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!