Я хоть и медик, но излечила ноги только так. Рецепт мази от жуткого варикоза
Я работаю в медицине уже более 30 лет. Часто приходилось сталкиваться с проблемами по здоровью, но в этот раз меня настиг страшный варикоз. Постоянные боли, раздутые вены, темные пятна на ногах и даже язвочки. Терпеть уже не было сил...
Мои коллеги, твердили, что спасет только операция. Я начала использовать дорогущие мази, к сожалению не помогли. Но, одна знакомая посоветовала прибегнуть к народной медицине и приготовить мазь в домашних условиях.
Теперь этим рецептом я делюсь с вами, возможно и вам он поможет, также как и мне.
Что нужно для мази от варикоза?
Всех ингредиентов нужно всего по одной столовой ложке.
- Мед;
- Свиное сало (в топленом виде);
- Мазь Вишневского;
- Жидкое хозяйственно мыло;
- Мазь Ихтиоловая;
- Свежевыжатый сок репчатого лука;
- Сок алоэ.
Выслушала я свою знакомую и решила, действительно в рецепте нет ничего опасного для здоровья. Все ингредиенты нужно смешать в металлической миске или любой кастрюле, затем отправить на огонь и подогреть до кипения. Но, ни в коем случае не кипятить. Остужаем приготовленную мазь. Она готова к использованию.
Мазь нужно наносить каждый день, затем оборачивать любой хлопчатобумажной тканевой салфеткой, следом не туго фиксировать бинтом. С этой повязкой нужно провести всю ночь и еще оставить на весь день. Затем снова вечером нанести на ноги новую порцию мази. И так – пока не закончится мазь.
Не обязательно ложиться на хирургический стол, как оказалось, нужно найти правильное лечение.
Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!
