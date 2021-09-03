Как выглядят хижины для туристов в горах под Алматы

В акимате показали, как будут выглядеть хижины безопасности, которые устанавливают в горах под Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Хижины представляют собой модульные конструкции.

- Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, тёплое одеяло и продуктовый набор, - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своём .

На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей.

По словам акима, контрольно-спасательные пункты откроют в Большом Алматинском ущелье и урочище Туюк-Су, там же предусмотрена вертолётная площадка.

Фото пресс-службы акимата Алматы

