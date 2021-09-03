В акимате показали, как будут выглядеть хижины безопасности, которые устанавливают в горах под Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как выглядят хижины для туристов в горах под Алматы

Хижины представляют собой модульные конструкции.

- Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, тёплое одеяло и продуктовый набор, - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своём

.

На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей.

По словам акима, контрольно-спасательные пункты откроют в Большом Алматинском ущелье и урочище Туюк-Су, там же предусмотрена вертолётная площадка.

Как выглядят хижины для туристов в горах под Алматы Как выглядят хижины для туристов в горах под Алматы Как выглядят хижины для туристов в горах под Алматы Как выглядят хижины для туристов в горах под Алматы Как выглядят хижины для туристов в горах под Алматы

Фото пресс-службы акимата Алматы

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
 