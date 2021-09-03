- Мы решили к традиционным конкурсам добавить новые. Например, в номинации «Человек года» могут быть заявлены люди, которые прославили наш город. Это могут быть и педагоги и спортсмены и обычные граждане, совершившие выдающийся поступок. А в номинации «На шаг впереди» участниками могут стать владельцы социальных страниц, блогов и сайтов, за исключением госучреждений, созданные больше года назад и объективно отражающие жизнь Аксая, - рассказала главный специалист аппарата акима города Алия Бексеитова.

- Нужно отметить, что при выборе той же лучшей улицы необходимо, чтобы она соответствовала этому. То есть, должны быть в отличном состоянии дорожное покрытие, наличие газонов и цветников, ухоженных деревьев. Учитываться будут состояние ливневых канализаций, внешний вид фасадов зданий, наличие указателей с наименованием улиц и номерами домов. При выборе лучшего председателя КСК учитывается отсутствие задолженности кооператива перед бюджетом, должно быть наименьшее количество жалоб и заявлений от жителей на низкое качество обслуживания. Кроме того, кооперативы обязаны показать образцовое содержание жилых домов. Вообще, о конкурсах и о том, каким критериям должны соответствовать их участники, можно узнать из публикаций в интернете, на страничках горакимата, - сообщила главный специалист аппарата акима Аксая.

В этом году ко Дню города, проведение которого намечено на сентябрь, городской акимат решил организовать конкурсы: «Лучший КСК», «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший председатель КСК», «Лучший многоэтажный дом», «Лучший объект, оказывающий услуги населению», «Лучший торговый дом», «Лучшее ночное оформление», «Лучший подрядчик», «Лучший меценат», «Лучший налогоплательщик», «Человек года», а также номинация «На шаг впереди».По её словам, конкурсы пройдут в онлайн-формате – заявки с приложением фото уже принимаются в городском акимате, а голосование будет на страницах горакимата в Facebook и Instagram. Решение о присуждении номинации городского конкурса принимается методом суммирования числа голосов из официальных интернет-страниц. Окончательное подведение итогов назначено на 15 сентября. На сегодня уже поступили заявки от жителей города. Так, в качестве лучшей улицы была заявлена улица имени Тихоненко.Она также проинформировала, что в качестве наград победителей конкурса ожидают памятные призы и подарки. Памятная табличка с наименованием номинации будет размещаться на видном месте объекта. Алия Бексеитова добавила, что главный приз - один из элементов благоустройства территории. Например, детская игровая площадка или дворовое освещение, средства на которые будут заложены акиматом города на 2022 год.