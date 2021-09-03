- Под подозрение попал 19-летний сотрудник, работающий там же поваром. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража", - отметили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента полиции Атырауской области, второго сентября в одном из крупных ресторанов города была похищена посуда на пять миллионов тенге.