С праздником всех присутствующих поздравил аким области Гали Искалиев. Глава региона отметил, что на сегодняшний день 77% школ области с казахским языком обучения. Казахстанцы стали больше разговаривать на родном языке и в этом немаловажную роль играет Ассамблея народа Казахстана. Стоит отметить, что сегодня в ЗКО прибыла делегация из соседних областей России. - Мы представляем казахскую молодежь. Сам я родом из Саратова, но сейчас проживаю в Москве. В каждом регионе по-разному сохранены традиции. В нашей семье придерживаются традиций, а на уровне региона отмечаются национальные и мусульманские праздники, такие как Науырыз и Курбан айт. Казахский язык я изучал самостоятельно, - рассказал делегат из Саратовской области Артур Нурмухамбетов. Стоит отметить, что сегодня в Уральске стартует фестиваль Аltyn kópir, проводимый в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан и в целях укрепления социально-культурных связей с представителями казахской диаспоры, проживающей в Российской Федерации. Как отметили в пресс-службе акимата ЗКО, целью фестиваля является установление тесных социально-культурных связей с представителями казахских диаспор, проживающих на территории РФ посредством организации мероприятий, направленных на сохранение национальной идентичности, духовного и культурно-исторического наследия. А также оказание представителям казахской диаспоры методической и организационной поддержки в изучении родного языка. Фестиваль будет проходить с 3 по 9 сентября 2021 года, где примут участие представители казахских диаспор, проживающие в Российской Федерации (г.Самара, Саратов, Оренбург, Курган) из числа лидеров активистов ВУЗ-ов, лидеров общественного мнения с привлечением местных специалистов языковедов, краеведов, историков и лидеров молодежных общественных объединений Западно-Казахстанской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.