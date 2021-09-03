17-летнюю девушку девятые сутки разыскивают в Алматинской области

Жительницу Карабулака разыскивают с 25 августа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили о идущих поисках 17-летней Ирины Сизиковой. Она ушла из дома в 8:30 утра 25 августа, до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.

- Установлено, что девушка на такси доехала до Алматы в район Барахолки. Приметы: рост 163 сантиметра, плотного телосложения, глаза голубые, волосы длинные пшеничного цвета, одета в синие джинсы, голубую куртку, серебристые босоножки, - рассказали в ведомстве.

Просьба всем, обладающим информацией о разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 705 770 03 38, 8 705 333 10 33, 8 701 375 92 91 или 102.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.