- Труп направлен в морг на экспертизу. Факт зарегистрирован как несчастный случай. Департамент полиции просит жителей проявлять осторожность при работе с электроприборами, - отметили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, первого сентября в 21:00 при проведении строительных работ во дворе своего дома от поражения электрическим током скончался 36-летний житель Таскалинского района ЗКО.