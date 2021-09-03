Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов прокомментировал предложение министерства финансов об отмене моратория на проверку МСБ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

По словам Журсунова, мораторий стал действенной мерой по защите бизнеса от вмешательства госорганов в их деятельность. Он напомнил, что в период режима ЧП и последующими за ним карантинными ограничениями, многие предприниматели потеряли доходы. Именно с этим связано сокращение поступлений в госбюджет, а не с низкой кассовой дисциплиной предпринимателей, как считают в Минфине.

- Кроме того, вызывает сомнения вопрос о пополнении госбюджета со стороны малого бизнеса, который по-прежнему работает на пределе возможностей и не имеет достаточных доходов. По сведениям официальной статистики, в стране действует более 1,3 млн субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 99,8% составляют субъекты малого предпринимательства. Учитывая малый штат работников таких субъектов, выставление любых штрафных санкций может повлечь неподъемную для них нагрузку, сокращение работников, снижение заработных плат, предпосылки к теневой экономике. В текущих условиях недопустимо прибегать к таким «непопулярным» методам, которые, по сути, усиливают социальную напряженность и ставят под угрозу закрытия секторов микро и малого предпринимательства, - написал Рустам Журсунов.

Бизнес-омбудсмен считает, что подобные предложения являются неразумными и дискредитируют поручение главы государства. По его мнению, целесообразно в период действия указа по мораторию поручить госорганам прекратить практику инициирования предложений об отмене моратория. Рустам Журсунов внёс представление об этом премьер-министру.

