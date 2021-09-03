- У нас есть 27 классов из начального звена обучения. Многие ученики живут в микрорайоне Жулдыз. В этом году нам отменили подвоз и мы теперь беспокоимся за безопасность наших детей. В администрации школы нам сказали, что школьный автобус старый, а нового у них нет. Ещё директор СОШ №37 заявил родителям, что подвоз отменен, так как школа находится рядом. Вы сами посудите, школа находится в микрорайоне Самал, а мы живем в микрорайоне Жулдыз. Вы представляете, как может ребенок преодолеть путь к школе? У многих из нас нет автомобиля, чтобы возить детей. Да что там говорить, у многодетных семей и на проезд нет денег. В Жулдыз не заезжает ни маршрут №5, ни №33. И они останавливаются, не доезжая до школы, и там нужно снова идти пешком. Не на всех улицах есть освещение, тротуары, полно бродячих собак. Ездят пьяные водители, а вдруг ребенок угодит под колеса? Сегодня наши дети не пошли в школу, физически это невозможно. Нести тяжеленный рюкзак и еще сменную обувь и спортивную форму детям сложно. Действительно нам очень тяжело. Хотя бы маршрутные автобусы проезжали по нашему микрорайону, и то, было бы легче. Мы пришли с просьбой к акиму города. Я говорю не только от себя, от лица всех собравшихся, - сказала многодетная мать Альбина Нанаева.

- Собираются строить ещё одну школу, возле СОШ №37. А зачем она нам нужна, если туда добираться очень сложно, - отметила мама ученика.

- Если даже я сейчас поручу пустить школьный автобус, это будет неправильно и незаконно. Поэтому мы пересмотрим городские маршруты, пустим автобус №33 в окружную микрорайона Жулдыз для удобства родителей и продлим маршрут №5, чтоб конечная остановка была инфекционная больница, - пообещал родителям таким образом решить проблему Абат Шыныбеков.

Сегодня, 3 сентября, в акимат Уральска пришли родители учеников СОШ №37. Они живут в микрорайоне Жулдыз. По словам собравшихся, ещё в прошлом году был организован подвоз детей в школу, что значительно облегчало жизнь родителей. Однако в этом году подвоз отменили и путь до школы занимает не менее часа. Дойти до остановок, где проезжают маршруты №33 и №5 также занимает очень много времени, и они не доезжают до школы. Родители школьников утверждают, что уже обращались к перевозчикам с просьбой продлить маршрут №33, чтобы он заезжал в микрорайон Жулдыз или хотя бы в окружную собирал детей. Но автопарк ответили, что такой маршрут им не выгоден.Родители говорят, что строительство школы в ближайшие три года в микрорайоне Жулдыз не планируется.Аким Уральска Абат Шыныбеков отметил, чтобы организовать подвоз школьников, нужно, чтобы расстояние от школы до места проживания не было менее трёх километров.