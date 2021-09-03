Они требуют пустить школьный автобус или продлить городские маршруты, чтобы дети могли добираться до школы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родители школьников снова "штурмовали" акимат Уральска Сегодня, 3 сентября, в акимат Уральска пришли родители учеников СОШ №37. Они живут в микрорайоне Жулдыз. По словам собравшихся, ещё в прошлом году был организован подвоз детей в школу, что значительно облегчало жизнь родителей. Однако в этом году подвоз отменили и путь до школы занимает не менее часа. Дойти до остановок, где проезжают маршруты №33 и №5 также занимает очень много времени, и они не доезжают до школы. Родители школьников утверждают, что уже обращались к перевозчикам с просьбой продлить маршрут №33, чтобы он заезжал  в микрорайон Жулдыз или хотя бы в окружную собирал детей. Но автопарк ответили, что такой маршрут им не выгоден.
- У нас есть 27 классов из начального звена обучения. Многие ученики живут в микрорайоне Жулдыз. В этом году нам отменили подвоз и мы теперь беспокоимся за безопасность наших детей. В администрации школы нам сказали, что школьный автобус старый, а нового у них нет. Ещё директор СОШ №37 заявил родителям, что подвоз отменен, так как школа находится рядом. Вы сами посудите, школа находится в микрорайоне Самал, а мы живем в микрорайоне Жулдыз. Вы представляете, как может ребенок преодолеть путь к школе? У многих из нас нет автомобиля, чтобы возить детей. Да что там говорить, у многодетных семей и на проезд нет денег. В Жулдыз не заезжает ни маршрут №5, ни №33. И они останавливаются, не доезжая до школы, и там нужно снова идти пешком. Не на всех улицах есть освещение, тротуары, полно бродячих собак. Ездят пьяные водители, а вдруг ребенок угодит под колеса? Сегодня наши дети не пошли в школу, физически это невозможно. Нести тяжеленный рюкзак и еще сменную обувь и спортивную форму детям сложно. Действительно нам очень тяжело. Хотя бы маршрутные автобусы проезжали по нашему микрорайону, и то, было бы легче. Мы пришли с просьбой к акиму города. Я говорю не только от себя, от лица всех собравшихся, - сказала многодетная мать Альбина Нанаева.
Родители говорят, что строительство школы в ближайшие три года в микрорайоне Жулдыз не планируется.
- Собираются строить ещё одну школу, возле СОШ №37. А зачем она нам нужна, если туда добираться очень сложно, - отметила мама ученика.
Аким Уральска Абат Шыныбеков отметил, чтобы организовать подвоз школьников, нужно, чтобы расстояние от школы до места проживания не было менее трёх километров.
- Если даже я сейчас поручу пустить школьный автобус, это будет неправильно и незаконно. Поэтому мы пересмотрим городские маршруты, пустим автобус №33 в окружную микрорайона Жулдыз для удобства родителей и продлим маршрут №5, чтоб конечная остановка была инфекционная больница, - пообещал родителям таким образом решить проблему Абат Шыныбеков. Родители школьников снова "штурмовали" акимат Уральска Родители школьников снова "штурмовали" акимат Уральска Родители школьников снова "штурмовали" акимат Уральска Родители школьников снова "штурмовали" акимат Уральска Родители школьников снова "штурмовали" акимат Уральска Родители школьников снова "штурмовали" акимат Уральска Родители школьников снова "штурмовали" акимат Уральска
