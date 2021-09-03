24 из 90 спасённых из «чёрной» передержки собаки оказались чипированными в ветстанции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В середине августа волонтёры обнаружили 90 измученных животных в дачном посёлке Али в Алматинской области. Зоозащитники назвали «чёрную» передержку концлагерем для собак. Собаки были истощёнными, больными и изувеченными. Рядом на участке нашли закопанные тела их сородичей, погибших от голода и инфекций. Волонтёры, обнаружившие передержку, забрали выживших животных на лечение.

Руководитель отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы Айгерим Жаксылык в ходе брифинга в РСК рассказала, что 24 собаки из «чёрной» передержки оказались чипированными.

- Зоозащитниками были обнаружены 90 собак, нам было также сообщено, что возможно среди них есть собаки с алматинского отлова. Сотрудники ветеринарной службы выехали на место и обнаружили, что из 90 собак, 24 были прочипированы в городской ветеринарной службе Алматы. Нами были выявлены владельцы, все данные на этих людей были переданы в местную полицейскую службу. Сейчас мы получили информацию, что работает пять районов в городе по данному факту. О результатах нам сообщат, - рассказала Жаксылык, добавив, что число таких чёрных передержек весьма обширное.

По её словам, ведомство проводит мониторинг животных, которых забирают из отлова. С весны проверка прошла в 15 приютах, которые брали 423 собаки и кошки. 105 животных обнаружить не удалось. В будущем ветстанция намерена создать список недобросовестных приютов, волонтёров и передержек.

На брифинге присутствовала президент общественного фонда «Kare-Забота» Юлия Коваленко. На вопрос журналиста, как вышло так, что волонтёры забирали собак и отдавали их в «чёрную» передержку, она ответила, что не всё знали об условиях содержания.

- В целом там ситуации были разные. Кто-то пристраивал этих собак, там оказались собаки, которые были пристроены, но убежали. То есть это повторный круг, когда собаку заново нашли и поместили на передержку. Кто-то действительно не знал, что такие ужасы происходят на данной передержке и не контролировал этот момент, просто отправлял средства за оплату. Все волонтёры, чьи животные там были найдены, этот список есть и с каждым мы будем работать и смотреть. По этому случаю не до конца все факты установлены, не все имена известны, ещё ведётся работа, - пояснила зооволонтёр.

Правда, если бы собак оставили в отлове, их участь была бы неминуема. По текущим правилам, пойманной собаке дают лишь три дня на шанс обрести владельца. Если пёс не приглянулся, он подлежит эвтаназии. Юлия Коваленко считает, что главная причина роста количества бездомных животных в Алматы - человек. По данным различных исследований, 85% бродячих животных - это бывшие домашние питомцы, которых либо выгнали владельцы, либо они потерялись. В акимате разрабатывают новые правила гуманного регулирования численности. Но когда их примут, неизвестно. Пока же братьям нашим меньшим приходится лишь надеется, что за три дня их заберут в дом, которым не станет «чёрная» передержка.

