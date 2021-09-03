На борту находились семь человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали ситуацию.

- Санитарный рейс EWZ1149 тип Як40 авиакомпании Eastwing по маршруту: Алматы 11:12 – Семей после взлёта доложил об отказе левого двигателя и возврате на аэродром вылета. Посадка в 11:17 благополучно, - сообщили в ведомстве.

На борту находились пять членов экипажа и два врача. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в октябре 2017 года в Алматинской области потерпел крушение самолёт Ан-28, который принадлежал компании East Wing и выполнял санитарный рейс. Тогда погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два врача, которые летели на консультацию к многодетной роженице в Шымкент.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.