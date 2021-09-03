Президент заявил, что в Казахстане пришло время предметно рассмотреть вопрос о строительстве атомной станции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Берик Уали/Facebook

Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал, выступая сегодня, третьего сентября по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

- В своем послании народу Казахстана я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. При этом важно в должной мере учесть насущные потребности государства, естественно, включая граждан и бизнес. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция, - сказал Глава государства.

Напомним, первого сентября в своём послании народу президент отметил, что в течение года правительство и фонд «Самрук-Казына» должны изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.

Для справки: Восточный экономический форум во Владивостоке проходит со второго по четвёртого сентября. Основная тема форума в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в нем онлайн. Всего на площадке форума ожидается около четырёх тысяч участников.

