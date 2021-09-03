- Аналогичный случай произошел и 30 августа около 3:30. Сотрудниками патрульной полиции по улице Коркыт ата в поселке Бірлік был остановлен ВАЗ- 21101, зарегистрированный в Российской Федерации. При проверке от водителя исходил запах алкоголя. Водитель решением суда был лишен водительских прав на семь лет и подвергнут административному аресту на 15 суток, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что 29 августа около 1:40 сотрудники патрульной полиции на улице А. Кунанбаева остановили автомобиль Toyota. При осмотре, от 47-летнего водителя исходил запах алкоголя. Медицинская экспертиза догадку подтвердила. На мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда его лишили водительских прав на семь лет и подвергли административному аресту на 15 суток,