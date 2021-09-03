50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейИлье Смирнову поставили диагноз врождённая глаукома обеих глаз, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двухмесячный малыш из Уральска может остаться слепым на всю жизнь Фото предоставлено мамой Ильи Галиной Лапиной-Смирновой 27 августа в редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили не утешительный диагноз - глаукома обеих глаз и ему необходима срочная операция. Мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначают пока только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорит, что в КазНИИ врачи обещают сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приема капель у Ильи пошел воспалительный процесс. Сейчас родители малыша собирают деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там обещают вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Большую часть - 1,2 млн тенге на операцию уже перечислили неравнодушные казахстанцы, теперь семье осталось собрать 300 тысяч тенге.
- Я благодарю каждого, кто нам помог. Все чеки, выписки из больниц и скрины переводов я могу предоставить кому-угодно. Нам осталось добрать всего 300 тысяч тенге. Шестого сентября мы должны уже быть в Санкт-Петербурге, - отметила мама Ильи.
