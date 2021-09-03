Трагедия произошла в Наурызбайском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аким Алматы выразил соболезнования родителям погибших детей.

- Соболезную родителям в связи с гибелью детей 3 и 5 лет в Наурызбайском районе. По предварительным данным, это произошло в результате несчастного случая. ДП поручено установить обстоятельства и провести объективное расследование. Держу на личном контроле, - написал Бакытжан Сагинтаев в Загрузка твита... .

В полиции уточнили, что устанавливают причины падения.

Где именно и когда произошла трагедия, ведомства не комментируют. По непроверенной информации, дети выпали из окна квартиры 14 этажа в ЖК «Премьера».

