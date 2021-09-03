Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в области наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация. В отделениях реанимации находятся 87 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность коечного фонда составляет 70,7%. На сегодня в инфекционных стационарах лечение получает 1 191 человек. Загруженность составляет 39,5%. - Только за прошедшие сутки, 3 сентября, заболели коронавирусом 195 человек. Пять пациентов скончались от COVID-19 за сутки. 7 491 пациент получает лечение на дому. 101 человек вылечился от коронавирусной инфекции, - сообщили в ведомстве. Первым компонентом вакцин против COVID-19 привито 198 352 жителя региона, полную вакцинацию прошли 145 314 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.