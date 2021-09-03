Двух пассажиров за день оштрафовали в Казахстане за курение на борту воздушного судна, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay

32-летний гражданин Турции решил закурить во время полёта из Стамбула в Туркестан. Сотрудники Fly Arystan по прилёту передали его стражам порядка. Теперь иностранец должен казне 50 МРП штрафа - 145 800 тенге.

Аналогичный случай произошёл на борту рейса Актау - Алматы. Перекур устроил 18-летний житель Мангистауской области.

- Он также привлечён к административной ответственности за потребление табачных изделий на борту воздушного судна и ему наложен штраф в размере 50 МРП, - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

С начала года транспортные полицейские за различные административные правонарушения привлекли 26 201 гражданина. 583 пассажира наказаны за нарушение запрета курения.

