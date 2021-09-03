Жители воруют детали на реконструируемом фонтане Неделька в Алматы

В Алматы участились случаи вандализма на обновлённых территориях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В управлении зелёной экономики Алматы сообщили, что завершается реконструкция скверов возле Национального академического театра оперы и балета, в ходе которой ему возвращают исторический облик. Завершить реконструкцию планируют до конца года. Однако сроки сдвигают и сами жители - они ломают оборудование, а также воруют форсунки и детали поливочных систем.

- В рамках гарантийных обязательств силами подрядной организации неоднократно проводились работы по восстановлению. Данного типа работы занимают время в связи с тем, что детали доставляются по заказу, - пояснили в ведомстве.

В целом в управлении сообщили, что участились случаи вандализма на обновлённых территориях. Горожан призвали бережно относиться к общему имуществу.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.