В Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В Актюбинской области ночью на большей части ожидается гроза и сильный ветер.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с порывами до 17-22 метров в секунду.

Ночью на севере и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный и западный порывами до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют грозовые ливни. В дневное время температура воздуха составит +19..+21, ночью похолодает до +4..+6. Ветер западный до 50 километров в час.

В Атырау - малооблачно. Днём ожидается +19..+21 градусов, ночью - +4..+6 градусов. Ветер западный до 50 километров в час.

В Актобе ожидаются дожди. Днём воздух прогреется до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер юго-западный до 50 километров в час.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Западные, северо-западные регионы страны будут находиться под влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами. На остальную часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем на большей части страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на западе – град, шквал.