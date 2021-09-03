Несколько дней назад ураган, который назвали «Ида», обрушился на побережья Америки. Скорость ветра была такой силы, что крупнейшая американская река Миссисипи изменила свое течение в другую сторону.Эти фотографии сделаны с борта МКС. На фото «выход» шторма на сушу, юго-восточное побережье Америки, август 29 число. Даже представить сложно, но это факт, скорость ветра составляла просто невероятную цифру - более 240 км/ч.Сила урагана приравнивается к 4 категории из 5 существующих в шкале Саффира — Симпсона. «Ида» уже оставила без электричества почти 1 млн человек, массовые разрушение пришлись на Новый Орлеан и Луизиану.Катастрофические последствия урагана накрыли и Нью-Йорк. Там случился настоящий потоп. В метро — водопады. Улицы города стали реками. За несколько часов, катастрофическим ливнем затопило и полностью парализовало весь город.