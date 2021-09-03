"7 лет назад дочери поставили диагноз тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз вен. Врач высказал опасения, что беременность может спровоцировать то, что тромб оторвётся и это просто убьёт её".

“Даже если попытаюсь вырозить словами свои чувства, я не смогу передать то, что она для меня сделала...” не смогла найти слов дочка.

Уникальный случай произошёл в небольшом городе Флорианополис, Бразилия. Женщина, в возрасте 53-х лет, решилась быть суррогатной матерью, для собственной внучки. А пошла она на этот шаг, чтобы спасти собственную дочь. Росиклея де Абреу Карлсем работает учительницей. Доктора категорически запрещают её дочери иметь детей. Поскольку здоровье не позволяет Ингрид забеременеть, и роды могут просто убить её.Тогда бабушка решила, что выносит и родит внука или внучку. Для этого провели процедуру ЭКО, и Росиклея стала суррогатной матерью.19 августа родилась девочка. Роды прошли в срок, на них присутствовали оба родителя новорожденной.