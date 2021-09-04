В области действует постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 11 августа. Какие объекты будут работать в выходные в ЗКО Постановление вступило в силу со дня подписания - 11 августа. Согласно ему, для участников проекта Ashyq введены смягчения, особенно это касается лидеров проекта. В документе много нюансов, поэтому мы собрали для читателей удобную табличку. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. И еще не забываем, что в эти выходные в Уральске пройдут сельскохозяйственные ярмарки. 4 сентября с 9:00 на улице Ихсанова, а 5 сентября перед ТД "Жангир хан" в Зачаганске. Какие объекты будут работать в выходные в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.