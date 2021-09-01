Общий объем инвестиций в них составит один триллион тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ходе послания народу Казахстана президент сказал о необходимости перевода на газ или альтернативную энергию 10 самых загрязнённых городов.

- Правительству совместно с фондом развития «Самрук-Казына» следует приступить к реализации следующих масштабных проектов: строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2 парогазовой установки, модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1, введение в строй тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей в южном регионе, реконструкция кабельных сетей в Алматы и Алматинской области, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в июле президент поддержал предложение о строительстве новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы. Первый этап должен быть завершён в 2023 году.

