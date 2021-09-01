Маме одного ребёнка сначала не поверили, заставив пройти психиатрическую экспертизу, сообщает «Первый канал «Евразия».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Две жительницы Павлодара заявили о заражении их детей неизвестными паразитами во время реабилитации в санатории Актау.

Анна Пахомова отправила ребёнка на недельную реабилитацию, после приезда у ребёнка под кожей завелись паразиты.

- Дома я вызвала санэпидстанцию, всё обработали. Выбросили мягкую мебель, игрушки, всё, что не подлежит обработке. Поначалу выходило очень много, не сотнями, а тысячами. Пришлось побрить волосы на голове, потому что выходило даже из головы. Это было очень сложно переносить, - рассказала женщина.

На паразитов пожаловалась и другая семья особенного ребёнка.

- Одно дело, если сам страдаешь. Другое - когда ребёнок без того с проблемами со здоровьем. Это тяжело наблюдать. Обидно за детей. Мы не можем выявить, что это и от чего лечиться, - рассказала Алёна Емельянова.

Специалисты пока не знают, от чего и как лечить заражённых. Детей обещали госпитализировать.

- Все необходимое с нашей стороны будет делаться. К сожалению, да, данный случай был в санатории, мы очень обеспокоены данным фактом, - заявила пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева.

Сам санаторий отказался от официальных комментариев.

