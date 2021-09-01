Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что на сегодня в инфекционных стационарах лечение получают 1 320 человек. Загруженность коечного фонда составляет 43,8%. В отделениях реанимации находятся 92 пациента, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 74,8%. За сутки от болезни скончались три пациента. На дому лечение получают 7 694 человека. Излечились 166 заражённых. Первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 194 576 жителей региона, обоими компонентами - 141 133 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.